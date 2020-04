Norway Cup siktar mot å arrangere – kan bli rein Oslo-turnering

sport

Det spøkjer for den tradisjonsrike storturneringa på Ekebergsletta, der rundt 30.000 born og unge kvart år samlast for å spele fotball. Men inntil vidare vel generalsekretær Pål Trælvik å vere optimist.

– Vi held fast i trua, og vi planlegg for at det blir arrangert. Vi har snakka med over 500 klubbar, og dette er lyset i tunnelen som dei er så glade for at framleis er tent. Det er så viktig å ha noko å glede seg til, seier Trælvik til NTB.

Etter påske set dei tilsette og frivillige inn ein ekstra støyt for å overtyde lag og klubbar om å melde seg på. Fleire aktivitetar er planlagde, men kanskje viktigast:

– Vi informerer dei om at det ikkje kostar noko om turneringa ikkje skulle bli noko av. Dei vil då få turneringsavgifta tilbakebetalt. Og dersom det blir noko av, skjer det sjølvsagt innanfor dei smittevernreglene som gjeld, seier generalsekretæren.

– Vi har rundt 500 påmelde lag per i dag. Det er færre enn vanleg på dette tidspunktet.

Nordisk cup?

Trælvik ser for seg fleire ulike scenario for gjennomføring av Norway Cup som er planlagt 25. juli til 1. august. Det vil truleg bli svært vanskeleg for lag frå andre verdsdelar å delta.

– Vi har hatt kontakt med rundt 70 utanlandske lag, mellom anna frå Kina, Thailand, USA og afrikanske land. Veldig mange av dei vil vere ilagt anten utreise- eller innreiseforbod, seier han.

– Så vi jobbar med fleire ulike moglegheiter. Til dømes eit Nord-Europa-arrangement der også tyske lag vil vere inkludert. Vi kan òg gå for ein nordisk eller skandinavisk cup, eller eit reint norsk arrangement. I ytste konsekvens kan jo òg Oslo bli ein ganske stengt by på det tidspunktet, og då vil det òg kunne bli eit reint Oslo-arrangement, fortel han.

Norway Cup-leiinga har berre to moglege utfall i hovudet: Avlysing eller avvikling på dei planlagde datoane. Utsetjing ser svært vanskeleg ut, erkjenner Trælvik.

– Ja. Det er jo mellom anna slik at haustferien i Noreg er delt opp i ulike veker, og mange utlendingar har ikkje haustferie. Det har vore oppe til diskusjon, men det er ikkje så sannsynleg.

Titusenvis av middagar

Trælvik fortel at 20. juni er «deadline» for når arrangøren må bestemme seg for anten å avlyse eller avvikle.

– Det er det siste tidspunktet der vi kan gjere bestillingar av alt vi må ha på plass for å få arrangementet opp og gå. Mellom anna er det snakk om inntil 18.000 varme måltid om dagen, og det treng vi eit månads arbeid til. Maten skal lagast i Bergen med berre norske råvarer.

Norway Cup jobbar òg med å få på plass nok tilgjengelege skular for overnatting under turneringa.

– Vi har gode samtalar med utdanningsetaten. Vi treng fleire skular enn normalt fordi folk må sove med større avstand som følgje av smittevernreglene.

Strenge reglar

Som alle andre arrangement følgjer Norway Cup dei retningslinjene som kjem frå styresmaktene. Ei ny oppdatering frå regjeringa er varsla onsdag neste veke.

Uansett er turneringa med Ekebergsletta som hovudbase godt førebudd.

– Vi kjem til å ha reint rennande vatn ved alle toalett og spisesteder, og fleire pallar med antibac. Vi veit at vi kan få det til, gitt at styresmaktene seier «ja, dere kan arrangere, men dette er reglene». Vi fekk òg ros for måten vi arrangerte på under svineinfluensaen i 2009.

Trælvik vil ikkje koma med eit prosentvis anslag for kor sannsynleg det er at Norway Cup 2020 går som planlagt.

– Det er vanskeleg med sånne utrekningar. Det er anten ikkje sannsynleg eller heilt sannsynleg. Men vi kan hamne i ein situasjon der Norway Cup blir det første store arrangementet som kan haldast i Noreg etter epidemien. Vi held motet oppe, seier han.

(©NPK)