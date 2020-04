Hareide med personleg avskjedshelsing til fansen

sport

66-åringen vart tilsett som Danmarks landslagssjef i fotball i 2016 og leidde laget i 42 kampar. Berre tre av dei enda med tap.

Med ei slik merittliste er det ikkje rart at han vart ein populær mann blant fansen.

– Eg vil takke for alle dei fantastiske tilbakemeldingane til meg og laget. Det treng vi i desse koronatider. Eg håpar at de vil halde fram med å støtte opp om Danmark, landslaget og Kasper Hjulmands jobb. Det er svært, svært viktig for meg at dette held fram, og at Danmark kan bite frå seg i den neste turneringa. Heilt til slutt: Pass på dykk sjølv! seier Hareide i ei videohelsing som Danmarks Fotballforbund (DBU) har lagt ut.

Åge Hareide leidde laget til VM-sluttspel i 2018, og han tok òg dei raudkvite til EM-sluttspelet som skulle ha vore arrangert mellom anna i Danmark i sommar.

Sidan meisterskapen er flytta til neste år, blir det utan Hareide som trenar. Den nemnde Hjulmand er han som overtek jobben etter sunnmøringen.

(©NPK)