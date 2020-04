Wimbledon-turneringa i tennis avlyst

sport

Arrangørane i The All England Club i London offentleggjorde sjølv avlysinga etter eit krisemøte onsdag.

Dei fleste hadde allereie skjønt at turneringa i London ikkje kunne avviklast på dei opphavlege oppsette datoane 29. juni til 12. juli, men det vart vurdert å flytte turneringa til seinare i år. Til slutt kom ein til at det var for mykje som talte mot ei slik løysing.

Den tradisjonsrike turneringa, som har Grand Slam-status, vart første gongen arrangert i 1877. Sidan den gong har turneringa vore gjennomført kvart år så nær som under verdskrigane.

Roland-Garros, høgdepunktet på grussesongen, har tidlegare vorte utsett fire månader. Den turneringa skal avviklast i månadsskiftet september-oktober, ei avgjerd som det franske tennisforbund tok utan å rådføre seg med andre forbund eller arrangørar.

All England Club uttalte allereie førre veke at ei utsetjing ville medføre stor risiko og store vanskar.

Problem

Eitt problem ville vere kollisjon med andre turneringar på ei frå før rikhaldig terminliste. Dessutan er det spørsmålet om dagslys. For kvar veke blir det tidlegare mørkt, og i Wimbledon bruker ein å spele til seint på kveld i dei lysaste vekene på året. Turneringa er òg avhengig av opphaldsvêr, og typisk britisk haustvêr kan spolere alt.

Utan Wimbledon-turneringa som høgdepunkt blir truleg resten av grasturneringane på kalenderen òg avlyste. Kvart år er det ein kort, hektisk sesong med kampar på det raskaste underlaget frå finalen i Roland-Garros til og med finalen i Wimbledon vel ein månad seinare.

I motsetning til Roland-Garros-arrangøren har All England Club konsultert både ATP, WTA og Lawn Tennis Association (det engelske tennisforbundet).

Heile sesongen tapt?

Alle tennisturneringane fram til byrjinga av juni var allereie avlyste eller utsette, og no blir tennispausen forlengd inn i juli. Somme fryktar at heile sesongen kan gå tapt.

– Mitt personlege syn er at det blir vanskeleg å arrangere tennisturneringar igjen i år, seier direktør Craig Tiley i det australske tennisforbundet til Sydney Morning Herald.

– Tennis er avhengig av global reising, og det er antakeleg det siste som kjem til å komme på plass igjen når dette er over. Eg trur dei nasjonale idrettsseriane er i best posisjon til å komme i gang igjen, medan dei globale har større problem.

(©NPK)