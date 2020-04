Viking-troppen tilbake på treningsfeltet

sport

Tysdag vart det klart at fotballklubbar kunne ha treningar med spelarar i grupper på opp til fem spelarar.

Viking starta onsdagsøkta 9.00. – Det gler meg veldig at vi igjen kan invitere spelarane til stadion vår. No trur eg endå meir på at det kan blir seriestart helga 23. og 24. mai, seier dagleg leiar i Viking Eirik W. Henningsen til NTB.

Tysdag kom beskjeden til klubbane i Eliteserien og 1. divisjon menn om at dei får vende tilbake til treningsfelta og trene i grupper på inntil fem personar frå og med onsdag.

Norsk Toppfotball (NTF) tok avgjerda måndag kveld etter å ha gått lei av å vente på ei avklaring frå helsestyresmaktene.

