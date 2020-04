PSG fekk åtvaring av Uefa etter Haaland-kopi

sport

I meisterligaoppgjeret i februar skåra Braut Haaland begge måla i 2-1-sigeren. Han feira eitt av måla med å setje seg i lotusstilling. I returoppgjeret i Paris 11. mars vann PSG 2–0 og avanserte til kvartfinalen.

PSG-spelarane gjorde som Haaland og sette seg i lotusstilling. Det oppfatta Uefa som ein hån, men klubben slapp unna med ei åtvaring.

Braut Haalands lagkamerat Emre Can vart derimot utestengd i sine to etterfølgjande europacupkampar på grunn av usportsleg framferd. Han avslutta kampen med å få raudt kort etter mellom anna å ha dytta PSGs Neymar over ende.

