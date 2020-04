OL-elden på utstilling i april

sport

Den nordaustlege regionen Fukushima vart vald som startstad for den tradisjonelle fakkelstafetten i forkant av OL. Det var i Fukushima at jordskjelvet herja i 2011. Regionen vart ramma av jordskjelv, tsunami og dessutan av at tre atomkraftverk smelta ned.

OL-elden vart tent i Hellas og kom Japan 20. mars, men sjølve fakkelstafetten vart stoppa då Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og Tokyo-arrangørane valde å skyve leikane fram eitt år i tid.

Onsdag hadde OL-arrangørane Tokyo ein formell overtakingsseremoni for OL-elden med styresmaktene i Fukushima. Elden skal no stillast ut på eit treningssenter.

Publikum vil få avgrensa tilgjenge på grunn av restriksjonar i samband med koronaviruset.

