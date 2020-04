Helsinga frå Liverpool-giganten til kompisen Johansen

sport

Celtic-spørsmålet kom då Liverpools nederlandske stopparkjempe tysdag stilte til ein spørsmål/svar-runde med sine 1,7 millionar følgjarar på Twitter.

Ein av følgjarane utfordra van Dijk på kven han ser på som den beste spelaren han spelte saman i tida som Celtic-spelar. Svaret til Liverpool-stjerna lydde:

"Eg elska tida mi i Celtic og spelte med så mange store spelarar, men vil nemne Stefan Johansen spesielt".

Van Dijk vart henta til Celtic frå Groningen sommaren 2013. Eit halvt år etterpå kom Johansen til den skotske storklubben frå Strømsgodset.

I den andre sesongen sin som speler i Celtic vart finnmarkingen kåra til årets spelar i skotsk fotball av medspelarane i den skotske toppserien. Blant dei nominerte var også van Dijk.

Sjølv om dei spelte berre halvannan sesong saman i Celtic vart Johansen og van Dijk nære venner. Dei to fotballprofilane har fleire gonger feriert saman etter at tida i Celtic var over.

I fjor stemte Johansen på van Dijk i kåringa til det internasjonale fotballforbundet av årets spelar. Finnmarkingen fekk stemme i kraft av å vere Noregs landslagskaptein.

(©NPK)