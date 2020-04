Framleis fengselsfotball for Ronaldinho

sport

Ronaldinho vart verdsmeister i 2002 og spelte 97 kampar og skåra 33 mål for Brasils landslag.

Det har gått i kraftig nedoverbakke for eks-stjernespelaren det siste snaue året. I fjor vart dei 50 eigedommane hans konfiskerte av styresmaktene i Brasil.

Dette skjedde på grunn av at Ronaldinho hadde mykje ubetalt skatt og bøter som hadde hopa seg opp over ein periode på ti år.

No er det leke ut bilde frå fengselet der Ronaldinho oppheld seg. Han var søndag med på ei fotballtennisturnering for tomannslag. Fleire aviser melder at han tapte finalen for to innsette som sit inne for drap og væpna ran.

For nokre veker sidan vart Ronaldinho og den eldre broren hans Roberto arresterte mistenkt for å ha brukt falske pass for å komme seg inn i Paraguay. Begge har på det sterkaste avvist skuldingane.

Det er venta at dei to må sitje ytterlegare fem månader i fengsel før dei slepp ut. Ronaldinho feira 40-årsdagen sin bak murane.

I fengselet er det innimellom i fotballkampar i dei store luftegardane, men Ronaldinho har det tungt ifølgje ein tidlegare lagkamerat. – Han er trist. La oss håpe han slepp ut snart, sa Nelson Cuevas etter eit besøk nyleg.

