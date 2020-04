Bø-brørne helser Stina Nilsson velkommen

sport

– Dette er veldig spennande. Nilsson er ei stor stjerne som vil skape endå meir merksemd rundt idretten vår. Eg synest overgangen viser at ho er uredd og offensiv, som er to av dei viktigaste eigenskapane for å lykkast med skytinga, seier Tarjei Bø til VG.

Johannes Thingnes Bø er òg begeistra over at Nilsson konverterer frå langrenn til skiskyting.

– Eg trur det kan gå kjempebra. Det har jo Denise Herrmann vist, seier Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø er på same alder som Nilsson, 26 år, og han trur ikkje det er «så dumt å byte grein såpass seint i karrieren».

– Rett og slett fordi skyting og skiskyting er ein modningsprosess, forklarer Thingnes Bø.

