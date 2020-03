Svensk skitopp bryt tausheita: – Det er ein tøff situasjon

sport

Mattson er ikkje kven som helst sjølv om ho har lege lågt i terrenget så langt i ordskiftet, skriv Expressen.

Det har vore uro i svensk langrenn heilt sidan førre sommar. Tunge avbod frå ei rekke nøkkelpersonar har prega nyheitsbildet, og det har ikkje stansa etter denne sesongen heller. To nye landslagstrenarar har gitt seg, og i tillegg blir det murra om at tre av stjernene på kvinnelandslaget vurderer å satse utanfor landslaget.

Sprintstjerna Stina Nilsson har bytt til skiskyting. Ho er ein av dei få som ope har fortalt om at alt ikkje er som det skal på det svenske skilandslaget.

Mattsson seier at verkelegheitsoppfatninga utanfor blir oppfatta som eit større kaos enn det dei sjølv synest internt i forbundet.

– Men det er klart at forandringane som er gjort, har påverka kvardagen. Det forstår vi òg. Akkurat no kontaktar vi alle utøvarar, leiarar og andre involverte personar for å få ei evaluering av førre sesong. Det er veldig viktig at vi kartlagt heile bildet.

– Du er ikkje redd for at dette skal eskalere meir?

– Eg har stor tiltru til jobben som blir gjort, men det er klart at dette er ein veldig tøff situasjon så lenge ein ikkje sikker på fasit.

(©NPK)