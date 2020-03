Mot løysing for Rajas idrettskrisepakke

sport

Kulturminister Abid Raja (V) lanserte idrettskrisepakken til ein verdi av 600 millionar kroner 18. mars. Kultursektoren vart tilgodesett med 300 millionar i pakken, som skulle sikre kompensasjonsordningar i kjølvatnet av koronaviruset.

Ordninga er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgifter og dessutan meirutgifter som følgje av at arrangement må avlysast eller utsetjast på grunn av koronaviruset.

Det er Stortinget som løyver pengane, som er ein del av krisepakken som vart lagd fram tysdag.

Snart

Kulturdepartementet har hatt ei høyringsrunde og arbeider med å få gjort ferdig forskriftene som trengst for å få sett i gang søkjeprosessen.

– Eg tør ikkje å seie noko sikkert, men håpar at vi har det klart denne veka, seier Lars Audun Granly til NTB.

Granly er ekspedisjonssjef og leiar for avdelinga for sivilsamfunn og idrett i Kulturdepartementet.

Han fortel at det vil bli sett ein søknadsfrist når det formelle er på plass.

– Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal organisere søkjeprosessen og utdeling av pengane. Når dei kan vere på bok hos søkarane, er det for tidleg å seie noko om, seier Granly.

Fleire pakkar?

Denne første kompensasjonsordninga gjeld for tidsrommet 5. mars og ut april. Kulturminister Raja ser ikkje bort frå at det kan komme fleire tiltakspakkar.

– Det aller viktigaste er at regjeringa kjem med pengar. I tillegg til pengane er det eit godt signal at idretten blir sett, og at tiltaka kom raskt på plass, seier skipresident Erik Røste til NTB.

