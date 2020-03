sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding. Nike har vore NFFs utstyrspartnar sidan 2015 og skal lever tøy til forbundet, landslaga, fotballkretsane og toppdommarane i norsk fotball.

– NFF er stolt og glad for at ein global aktør av Nikes storleik forlenger samarbeidsavtalen i ei tid som er svært krevjande for alle, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF.

Avtalen inneber òg eit samarbeid om leveransar med nettbutikken Unisport.

(©NPK)