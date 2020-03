Fifa førebur krisepakke til fotballen

sport

Fifa har økonomiske reservar på om lag 30 milliardar kroner og prøver no å finne ein måte å bruke noko av dette som støtte til forbund, ligaer, klubbar og fotballtilsette i ein vanskeleg situasjon.

Ringverknadene av tiltaka mot covid-19-sjuka rammar både store og små. Spelarar i storklubbar som Barcelona og Juventus må tole lønnskutt, medan tallause spelarar i mindre klubbar har vorte permitterte.

Den slovakiske toppklubben Zilina er den første større klubben som har hamna i skifteretten som følgje av pandemien, og 17 av dei høgast gasjerte spelarane i klubben er no klubblause. Mange nasjonale fotballforbund har måtta ty til omfattande permisjonar.

Krisefond

Allereie for fleire veker sidan sa Fifa-president Gianni Infantino at forbundet vurderte å opprette eit «krisefond» for å avhjelpe situasjonen. Forbundet melder at ein ikkje er langt unna å kunne gå ut med konkrete tiltak.

– Fifa er i ein solid økonomisk situasjon, og vi har plikt til å gjere vårt ytste for å hjelpe fotballfolket i ein vanskeleg situasjon, seier Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i ein uttale til nyheitsbyrået AP tysdag.

– Vi arbeider med måtar å yte assistanse til fotballsamfunnet på verda rundt, etter å først ha utarbeidd ei omfattande vurdering av den økonomiske verknaden av pandemien på fotballen.

Snart klart

Fifa samarbeider med dei seks kontinentale forbunda, blant dei det europeiske fotballforbundet Uefa, for å gi fotballbransjen ei «livline», og det blir varsla ei erklæring om dette i nær framtid.

– Fotballsamfunnet over heile verda opplever i større eller mindre grad alvorlege økonomiske problem på grunn av virusutbrotet. Dette truar med å hindre medlemsforbunda våre, ligaer og klubbar i å finansiere og drive fotballaktivitet på alle nivå, skriv Fifa, som heller ikkje har gløymt individa.

– I mange delar av verda vil mange personar som er involverte i fotballen, blant dei både mannlege og kvinnelege spelarar, hamne i ein ekstremt vanskeleg økonomisk situasjon, står det.

Kva form støtta vil få, og korleis ho skal distribuerast, er enno uvisst.

(©NPK)