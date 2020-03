Borgarmeisteren i London ber fotballklubbane i byen om medisinsk hjelp

sport

– I det felles arbeidet vårt for å handtere trusselen frå koronaviruset er samfunnsånda til fotballklubbane våre eit lysande førebilete. Fleire av dei har allereie komme med tilbod om støtte og hjelp i lokalmiljøa sine, seier Khan ifølgje BBC.

– Denne veka har eg skrive til proffklubbane til hovudstaden og skissert kva dei kan gjere for å hjelpe det fantastiske helsestellet vårt, og eg er takksam for dei positive svara.

Ni klubbar har fått brev: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Fulham, Charlton, Queens Park Rangers, Brentford og Millwall. Tottenham er samarbeider allereie tett med dei lokale styresmaktene om hjelp i kampen mot viruset.

Khan har bede klubbane om å stille til disposisjon medisinsk ekspertise som legar, fysioterapeutar og førstehjelpsfolk i tillegg til ulike klubbfasilitetar.

Tottenham melde måndag på nettstaden sin at dei har stilt arenaen til klubben til rådvelde i hjelpearbeidet. I første omgang blir parkeringsanlegget under stadionet nytta som lagerplass for organisasjonar som leverer mat til dei mest sårbare i byen.

