Sjögren ikkje optimistisk med tanke på Hegerberg-comeback

Det var på den svenske podkasten til journalisten Olof Lundh at Sjögren opna opp om tankane sine rundt problemet med at den norske Lyon-stjerna ikkje vil spele på landslaget.

Det er VG som skriv om dette.

Hegerberg går for tida skadd etter å ha øydelagt korsbandet i kneet i januar. Lyon-spelaren har ikkje spelt på det norske landslaget sidan EM i Nederland i 2017. I 2018 vart ho kåra til den beste spelaren i verda og fekk gullballen.

– Då vi sist hadde kontakt, var det veldig tydeleg at ho ikkje var klar for å vere tilgjengeleg for landslaget igjen, seier Sjögren i podkasten.

Martin Sjögren understrekar at det ikkje er nokon dårleg relasjon mellom han og Hegerberg.

– Ada og eg har aldri hatt nokon dårleg relasjon, uansett korleis det har vorte framstilt i media. Alt som skjedde og alt bråket, var knytt til det faktumet at Ada hadde ei oppfatning om at ein ikkje hadde verdsett kvinnelandslaget tilstrekkeleg i ein veldig lang periode i Fotballforbundet, seier han.

