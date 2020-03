NFF vurderer tre overgangsvindauge i 2020

sport

Alt tyder på at det noverande overgangsvindauget vil stenge som planlagt 1. april, men det er resten av vekene med moglegheit for spelarkjøp som kan bli delt opp, skriv Bergensavisen.

Klubbane i norsk fotball har 16 veker til rådvelde for overgangar i eit kalenderår. Desse blir normalt delte inn i tolv veker før seriestart og fire veker om sommaren. På grunn av den utsette seriestarten vurderer NFF å splitte dei fire «sommarvekene» i to delar, slik at klubbane får ei ny moglegheit til å handle før sesongen kjem i gang.

– Det vi ser på er å dele sommarvindauget i to periodar. Altså å ha to veker før seriestart, når vi veit datoen på han, og to veker i løpet av sommaren, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF til BA.

– Så må vi nok få ei godkjenning for å gjere dette frå det internasjonale forbundet (Fifa), men signala derfrå er at ein skal vere fleksible. Eg reknar med at vi kan legge fram ei løysing gjennom dagen eller tysdag, legg Fisketjønn til.

