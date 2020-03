Kane opnar for å forlate Tottenham

sport

Det kan vere dårleg nytt for Spurs-fansen. Kane snakka søndag om temaet i eit direktesendt Instagram-intervju med den tidlegare Tottenham-spelaren Jamie Redknapp, rapporterer fleire britiske medium.

– Eg får sjølvsagt dette spørsmålet ofte. Det er ein av dei tinga eg verken kan svare «ja» eller «nei» på, seier Kane og held fram:

– Eg elskar Spurs, og eg vil alltid elske Spurs. Men eg har alltid sagt at dersom eg ikkje føler at vi har framgang som lag eller bevegar oss i riktig retning, så er eg ikkje ein som blir der berre for å bli der.

– Eg er ein ambisiøs spelar. Eg ønsker å bli betre og bli ein av dei aller beste spelarane. Alt avheng av om kva som skjer med laget og korleis vi utviklar oss.

Kane voks opp med ungdomsfotball i Tottenham, men slo igjennom for A-laget først våren 2014. Sidan har han vore blant dei aller viktigaste spelarane på laget. Han har kontrakt med klubben til sommaren 2024.

