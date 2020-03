Barcelona-stjernene kuttar lønna med 70 prosent

sport

Det hevdar den argentinske superstjerna i eit innlegg han har publisert på Instagram.

Der kritiserer han òg klubbleiinga, som han meiner har utnytta situasjonen med koronaviruset til å presse spelarane til å gå med på eit lønnskutt.

Før helga skreiv sportsavisa AS at spelarane hadde avslått ein lønnsreduksjon på 50 prosent. Dette stemmer openbert ikkje.

– Det overraskar oss ikkje at det frå innsida av klubben har vore folk som har sett oss i søkjelyset og prøvd å setje press på oss til å gjere noko vi heile vegen har vore klare på at vi ville gjere. Viss denne avtalen har vorte nokre dagar forseinka, så er det fordi vi har leita etter ei løysing for å hjelpe klubben og dei tilsette i desse tøffe tidene, uttaler Messi, ifølgje VG.

(©NPK)