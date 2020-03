Ajer trong pause etter maratonsesong – har spelt 4984 minutt

sport

Skotsk fotball er til liks med fotballen i resten av Europa sett på pause som følgje av situasjonen rundt koronaviruset. Om og eventuelt når sesongen blir teken opp att, kan ingen seie heilt sikkert.

For Kristoffer Ajer har den ufrivillige pausen gitt høve til kvile for slitne fotballbein.

– Eg fekk nyleg tilsendt ein statistikk som viste at eg har spelt fleire minutt enn nokon annan spelar i Europa denne sesongen, seier den norske landslagsprofilen til den skotske avisa Daily Record.

– Så beina mine trong ein pause no, legg han til.

Ifølgje same avis har Ajer allereie spelt 57 kampar så langt denne sesongen. I alt hadde han vore på banen i 4984 minutt for den skotske storklubben då koronaviruset sørgde for at all aktivitet vart sett på pause.

To – tre økter om dagen

No kviler Ajer heime hos familien i Kristiansand, men treningsfri har 21-åringen på ingen måte. Det har Celtics trenarapparat sørgd for.

– Eg har fått tilsendt eit treningsprogram av Celtic, og eg spring to eller tre økter om dagen, fortel Ajer i avisintervjuet.

Han røper vidare at det elles går med ein del tid til å lese bøker.

Celtic har nett no 13 poengs forsprang til Rangers på toppen av tabellen i skotsk fotball. Om Ajer og lagkameratane blir tilkjend seriemeisterskapen dersom sesongen ikkje kan fullførast, er ikkje kjent.

