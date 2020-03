Skiforbundet permitterer 96 tilsette, har tapt 30 millionar på få veker

sport

Styret og eit internt nedsett kriseutval har den siste tida gått gjennom og kartlagt konsekvensane situasjonen rundt koronaviruset så langt har fått for forbundet.

– Viruspandemien slo inn på absolutt verst tenkjelege tidspunkt for Skiforbundet. Vi har hovudsesongen vår for arrangement og store turrenn i mars og april, seier generalsekretær Ingvild Bretten Berg til NTB.

Avlyste skirenn på norsk jord, blant dei deler av Raw Air-turneringa i hopp og andre del av langrenns-NM, bidreg til at forbundet har tapt 30 millionar kroner på kort tid. Virussituasjonen skaper òg uvisse knytt til ytterlegare 20 millionar kroner i planlagde inntekter.

I sum gjer det at forbundet har måtta ta drastiske grep. Dei siste dagane er rundt 50 millionar kroner kutta frå det opphavlege budsjettet for 2020.

Frå kommande måndag er òg 96 medarbeidarar heilt eller delvis permittert frå jobbane sine.

Dobbel uflaks

All idrettsleg aktivitet vart på kort varsel stansa eller vedteke gjennomført for tomme tribunar tidlegare denne månaden. Det ramma ei rekke skiarrangement, blant dei verdscuprenna i nordiske greiner i Holmenkollen og Raw Air.

Hoppturneringa vart avlyst i forkant av renna i Trondheim. Dermed gjekk store delar av arrangementet i Granåsen i vasken, og hoppeliten kom seg heller ikkje til skiflygingsavslutninga i Vikersund.

Bretten Berg peikar på at brorparten av utgiftene skiforbundet hadde i tilknyting til arrangementa allereie var komne.

– Det er heilt umogleg å ta ned ein einaste kostnad på så kort varsel. Raw Air-rennet i Trondheim vart avlyst på eit times varsel, peikar generalsekretæren på overfor NTB.

– Ein del av inntektene som er knytte til desse arrangementa kjem òg først når dei er haldne og blir sende ut til folk gjennom Tv-skjermen, seier legger ho til.

Generalsekretæren viser òg til at vêrgudane sette ein stoppar for det eine verdscuprennet i alpint i Kvitfjell.

– Det var dobbel uflaks, fastslår ho.

Kuttar i lønn og honorar

No blir det jobba på spreng i skiforbundet med å sjå på konsekvensane av kostnadskutta som er vedtekne. På spørsmål frå NTB om kvar kutta blir tekne, svarer generalsekretæren at «vi kutter eigentleg over alt».

– No har vi stoppa alt av reiser og aktivitet fram mot sommaren, samtidig som vi ser på om planane i haust må gjerast om, seier Bretten Berg.

Generalsekretæren opplyser at den sportslege leiinga i dei ulike greinene jobbar med kutt som kan gjerast hos dei. Eit grep kan vere at treningssamlingar som er planlagt i utlandet kan bli flytta heim til Noreg.

Den administrative og sportslege leiinga, og dessutan skistyret, har òg «individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorar».

Håper på regjeringshjelp

Bretten Berg nøler ikkje med å kalle situasjonen hennar eige forbund er i for svært alvorleg. Ho opnar for at det kan bli nødvendig med ytterlegare tiltak.

Samtidig håper ho at forbundet har gjort raske og effektfulle greip som vil dempe effektane av viruskrisa når situasjonen normaliserer seg.

Kulturdepartementet la førre veke fram ein krisepakke på 600 millionar kroner til norsk idrett og frivillig innsats. Pakken er meint å gjelde for mars og april månad. Inntil vidare er det ikkje klart korleis pengane i pakken skal fordelast.

Bretten Berg seier skiforbundet har store forventningar til å bli tilgodesett.

(©NPK)