Arteta: – Vi må bli meir opne og vise kjensler

Arteta testa positivt for korona 12. mars, og dagen etter vart det klart at fotballen i England vart stoppa og utsett. Det er ikkje klart når kampane kan starte opp igjen.

I eit intervju publisert på Arsenals nettstad, peikar spanjolen på kva lærdommar alle kan trekke av krisa vi er midt oppe i.

– Vi lever i ei verd der alt handlar om sosiale medium, om den nesten Whatsapp-meldingen. Men kor viktig er det å ta på kvarandre, kjenne nærleik og klemme kvarandre? Eg saknar det med ei rekke menneske eg er glad i, seier Arteta.

Arsenal-manageren isolerte seg heime i sitt eige hus etter at han vart dårleg og fekk påvist koronasmitte. Både kona og hushjelpa vart òg smitta.

Torsdag kunngjorde Arteta at han var heilt frisk. Han ber alle om å følgje rådet frå styresmakta for å hindre at viruset spreier seg ytterlegare. Samtidig gjer han seg nokon tankar om tida i karantene og ser òg noko positivt i den alvorlege situasjonen

– Eg har ikkje hatt moglegheita til å vakne opp saman med borna og halde til så mykje tid saman med dei, gjere leksene saman med dei. No gir eg dei alt og det har eg ikkje vore vant til. Så dette har vore ei unik moglegheit, seier 38-åringen.

Alle Arsenals spelarar vart sette i karantene då sjefen deira vart koronasmitta. Dei skulle vore tilbake på treningsfeltet denne veka, men all aktivitet er inntil vidare sett på vent på grunn av pandemien.

