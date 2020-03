Tyrkisk raseri mot IOC etter at boksarar vart koronasmitta

sport

Kvalifiseringsturneringa vart 16. mars avbroten etter tre dagar. Mange hadde då reagert på at det var ein av få idrettskonkurransar som på det tidspunktet gjekk føre seg trass spreiinga av koronaviruset.

– Medan heile verda trefte ekstreme tiltak for å handtere viruset, er det for meg uforståeleg at IOC og britiske styresmakter tillét turneringa å starte sjølv om mange av oss uttrykte skepsis og nesten alle andre idrettar hadde stoppa opp, sa Eyüp Gözgec til Guardian.

– Det var uansvarleg, og som eit resultat er tre medlemmer av troppen vår no smitta.

IOC har bestemt at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) ikkje skal ha medverknad med OL-kvalifisering og sjølve OL-turneringa, og kvalifiseringa vart arrangert av ei arbeidsgruppe nedsett av den internasjonale OL-komiteen.

– Smittetilfella er det katastrofale resultatet av at IOCs arbeidsgruppe har vore uansvarlege, og vi vil spørje kvifor kvalifiseringa ikkje vart avlyst før den starta, skriv Gözgec, som også er visepresident i Det europeiske bokseforbundet (EUBC) i eit brev til IOC som blir referert av nettstaden Insidethegames.

– Prisen for å ekskludere AIBA og EUBC viser seg å vere høg.

AIBA blir utanfor halde på grunn av skandalar knytt til økonomi, dømming og doping.

I tillegg til dei tre tyrkarane har ein kroatisk boksar testa positivt på viruset etter den avbrotne turneringa i London, men arrangøren og IOC stiller seg i ei fråsegn tvilande til om dei vart smitta der.

Noreg hadde to deltakarar i turneringa. Madeleine Angelsen tapte den første kampen sin, medan Gedminas Mindaugas tok seg vidare til åttedelsfinale same dag som turneringa vart avbroten.

Medan det meste av idretten i Europa stoppa opp før turneringa i London starta, spelte ein elles fotball, basketball og volleyball i Tyrkia heilt til 19. mars.

(©NPK)