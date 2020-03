Sky Sports: Solskjær-elev blir tilboden ny kjempekontrakt i Kina

sport

Det er britiske Sky Sports som hevdar å kjenne til at leiinga i kinesiske Shanghai Shenhua er klare til å signere ein ny toårsavtale med Ighalo.

Ifølgje TV-kanalen blir den tidlegare Lyn-spelaren tilboden ei vekelønn på 400.000 pund i veka, tilsvarande i overkant av fem millionar norske kroner før skatt.

Ighalo vart henta på lån frå Shanghai Shenhua på den siste dagen til det førre overgangsvindauget, 31. januar. Uniteds låneavtale med den kinesiske klubben går ut allereie 31. mai.

Samtidig er det rapportert om at avtalen truleg blir forlengt med ein månad slik at Ighalo kan fullføre sesongen på Old Trafford. I engelsk fotball håper ein framleis å komme i land med Premier League innan 30. juni, trass i viruskrisa.

Manager Ole Gunnar Solskjær har gjort det klart at han er tilfreds med det Ighalo har vist i United-drakta, og kristiansundaren ser for seg å ha bruk for Ighalo òg neste sesong.

– Han har kvalitetar vi såg vi hadde behov for. Vi treng framleis dei kvalitetane neste sesong, så la oss sjå kva vi kjem til å gjere, sa kristiansundaren nyleg ifølgje Daily Mail.

Same avis har skrive at Shanghai Shenhua truleg vil krevje 15 millionar pund, rundt 195 millionar norske kroner, for 30 år gamle Ighalo. Det skal visstnok vere ein overgangssum United er innstilt på å innfri.

Den noverande avtalen til den nigerianske spissen med Shanghai Shenhua går ut i desember 2022. Den nye avtalen han no er tilboden, vil binde han til klubben fram til desember 2024.

