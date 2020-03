Karlsson om uroa i langrennslandslaget: – Det har påverka oss alle

sport

Til Expressen seier Karlsson at ho som alle andre har vorte påverka av uroa. Ho håper det kan bli semje slik at alle kan samarbeide i framtida.

– Alle veit at det har vore litt uroleg i organisasjonen, og det er klart det har påverka oss alle, meir eller mindre. Litt påverka er ein, men det gjeld å halde fokus på sitt og det ein skal gjere.

– Eg skulle helst sett at vi saman legg opp ein plan for treningsleirane som kjem, slik at det passar til tankesettet til alle, seier Karlsson.

Ho avviser samtidig påstandane om at løparar vurderer å gi seg på landslaget.

– Eg veit ikkje heilt kor det kjem frå. Eg føler at vi er eit sterkt landslag, og det hadde vore best om alle kunne samarbeide framover.

(©NPK)