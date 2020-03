Japansk toppfotball skal rulle igjen 9. mai, vil måle temperaturen på tilskodarane

sport

Mellom anna vil ein redusere tilskodarkapasiteten til det halve, måle temperaturen til alle tilskodarar før dei slepper inn og forby tilhengarane til bortelaget å reise til kampane. Det blir opplyst på nettstaden i ligaen.

Tarik Elyounoussi rakk så vidt å debutere for den japanske klubben sin Shonan Bellmare før sesongen i slutten av februar vart avbroten som følgje av viruset. Det var opphavleg meininga å starte kampane igjen i byrjinga av april, men på eit møte onsdag vart startdato utsett.

No er planen å starte kampar på nivå tre 25. april, nivå to 2. mai og eliteserien 9. mai.

På alle tre nivå skal alle tilskodarar få temperaturen målt ved inngangane. Lang bestillingstid på termometer er ei årsak til at ligaen ikkje startar allereie i april. J-ligaen har fått løfte om levering av bestilte termometer innan 18. april og vil deretter gjennomføre opplæring for personane som skal bruke dei.

Ligaen har vedteke at annakvart sete skal vere tomt slik at sosial distanse blir gjennomført på tribunane. Publikum blir rådd mot å gå på kamp utanfor sitt eige lokalsamfunn, og det vil ikkje bli avsett plassar til tilhengarane til gjestande lag.

Planen i ligaen er avhengig av råd frå helsestyresmaktene i Japan, og J-ligaen gjer det klart at det kan bli nye utsetjingar eller kampar for tomme tribunar. Likevel blir spelarane no oppmoda til å førebu seg til å spele seriekampar på dei nye oppsette datoane.

Elyounoussis klubb speler heime mot Kawasaki Frontale 10. mai.,

