Premier League-klubbar lovar virusheltar gratisbillettar og opnar stadion

sport

Den engelske fotballklubben opplyser at dei tenkjer å dele ut 1000 gratisbillettar til helsepersonell som nett no er involvert i arbeidet rundt viruskrisa.

Brighton oppmodar òg andre kollegaer i Premier League og nabolanda Skottland og Nord-Irland til å gjere det same når kampaktiviteten blir teken opp att.

– Vi jobbar med mange ting retta mot ulike delar av samfunnet, og eg håpar dette berre er starten, seier Brighton-direktør Paul Barber.

– Vi er fullt klare over at fotball er det siste folket tenkjer på no, men føler dette er ein liten måte å vise takksemda vår til helsearbeidarane som kjempar denne kampen på vegner av oss alle. Vi vil gi dei noko å sjå fram til, legg han til.

Barber håpar stafettpinnen no går vidare og oppmoda direkte Premier League-kollega Bournemouth til å ta utfordringa.

Det gjekk ikkje lenge før Bournemouth-styreleiar Jeff Mostyn var klar med sine 1000 billettar til same sak.

Ein annan Premier League-klubb, Watford, har tilbode eit sjukehus i nærleiken å nytte fasilitetane i heimearenaen til klubben i virusarbeidet. Også det initiativet vart teke svært godt imot.

Frå tidlegare er det òg kjent at Chelsea har opna dørene til eitt av hotella som ligg som ein del av stadionanlegget til klubben. Der blir det tilbode overnatting til helsearbeidarar.

Fotballen i England er nett no stansa fram til 30. april. Kva som skjer etter det, er uvisst.

(©NPK)