OL-avlysing det einaste fornuftige, meiner gullhåpet Warholm

sport

Hei folkens! heiter det i ein felles sms sendt til media frå den regjerande verdsmeisteren på 400 meter hekk og trenaren hans, sendt via Warholms mamma og manager Kristine Haddal.

– Vi har fått ei ekstrem mengde førespurnader frå media dei siste dagane. Spørsmåla har stort sett vore likelydande. Haldninga vår er framleis at det viktigaste no, er å støtte opp rundt den nasjonale dugnaden om å avgrense smittespreiinga, skriv duoen.

Warholm er verdsmeister på langhekken både frå VM i London i 2017 og frå Doha, Qatar sist år.

Sunnmøringen ville ha vore eitt av Noregs absolutt største gullhåp i OL i Tokyo om meisterskapen ikkje hadde vorte utsett måndag ettermiddag.

– Når det gjeld utsetjing av OL og eventuelt andre arrangement, støttar vi at det er den einaste fornuftige løysinga i den situasjonen verda er i. Vi forstår òg at idrett er sekundært no og at det er mange som har det mykje verre enn oss, heiter det vidare

Duoen ser langt frå heilsvart på det sjølv om dei ikkje får lov til å vise seg fram frå den største scena i sommar.

– Vi prøver likevel å ha fokus på utvikling i denne krevjande perioden, men vil sjølvsagt ikkje at det skal skje på kostnad av smittevern. Som toppidrettsutøvarar er vi vande med å redusere smitterisiko til eit minimum, så det er ikkje noko nytt for oss.

Innstillinga er det ikkje noko i vegen med.

– Vi gir oss aldri … og ikkje då heller! blir sms-en avslutta med.

(©NPK)