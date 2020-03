Bach: – Nye datoar for OL krev offer og kompromiss frå alle involverte

sport

– Utsetjinga av leikane fører med seg mange utfordringar, og vi skal takle kvar og ei av dei. Utsetjinga vil krevje at dei involverte må ofre noko og godta kompromiss, sa han i ein telefonpressekonferanse onsdag.

– Dette er som eit enormt puslespel, og alle brikkene må passe. Eg misunner ikkje medlemmene av arbeidsgruppa som jobbar med dette. Leikane har aldri tidlegare vorte utsette, men Tokyo var den best førebudde OL-byen nokosinne, og eg er sikker på at vi greier dette. Vi skal leggje eit vakkert puslespel som gir oss vedunderlege olympiske leikar, heldt han fram.

Tidspunktet for avvikling av leikane neste år var blant dei første spørsmåla Bach fekk i den snautt timelange seansen, og han kunne ikkje gi noko svar.

Here we go

– Det er eit veldig utfordrande spørsmål, men vi er i gang med å sjå på det. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe med namnet «Here we go», som eg synest er eit godt namn. Ho skal allereie torsdag konsultere med dei 33 internasjonale særforbunda gjennom ein telefonkonferanse, sa han.

– Vi må òg ta omsyn til resten av sportskalenderen og mange andre ting. Vi bør finne ei løysing så snart som mogleg, men først vil vi involvere alle dei rørte partane, både utøvarar, samarbeidspartnarar og organisasjonskomiteen skal vere med på dette.

Då leikane vart utsette, var meldinga at dei skal avviklast «etter 2020, og seinast sommaren 2021».

– Vi ønskjer at leikane skal avviklast seinast neste sommar, men arbeidsgruppa skal sjå på det store biletet, og alle moglegheiter er opne for ny dato for leikane, inkludert sommaren, sa Bach.

Ingen OL-landsby?

Bach antyda at ein neste år ikkje kan ha ein OL-landsby for utøvarane slik det er vanleg. Landsbyen skal brukast som leilegheiter etter leikane, og desse er allereie selde.

– Eg kan ikkje svare på korleis dette blir. Dette spørsmålet er eitt av mange tusen som arbeidsgruppa må ta stilling til. Normalt er utøvarlandsbyen det bankande hjartet til leikane, men vi står overfor ein situasjon vi aldri tidlegare har opplevd. Eg vil vere begeistra om vi kan ha ein utøvarlandsby på tradisjonelt vis, men dette er eitt av områda der vi må vere førebudde på å måtte ofre noko, sa han.

– Særforbund må justere terminlistene sine, og det blir større kostnader for alle. Derfor er eg glad for at Japans statsminister lova å gjere alt han kan for at dette skal gå bra, og eg lova det same på vegner av IOC. Både utøvarane og de journalistar må vere innstilte på at ting blir annleis, men vi treng at alle bidreg for å gjere leikane til symbolet til det håpet dei skal vere, avslutta IOC-presidenten.

(©NPK)