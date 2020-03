Truleg ingen Haaland-kampar før tidlegast i mai

sport

Kampane i den tyske toppserien er nett no stansa fram til 2. april som følgje av koronakrisa. No tyder alt på at pausen blir forlengt.

Det er liten realisme i at kampane vil bli teke opp att så lenge det tyske styresmakter held oppe dei strenge tiltaka som er sett i verk for å kjempe mot virusepidemien. Barnehagar, skular og universitet er nett no stengde. Det same er idrettsanlegg og forsamlingsstader. Samlingar av fleire enn to personar er forbodne.

Tysdag tilrådde styret i den tyske ligaforeininga DFL at fotballen blir verande på pause ut april. Tilrådinga kom i kjølvatnet av ein videokonferanse der det vart gjort førebuingar til eit større møte dei 36 klubbane i Tysklands to øvste divisjonar skal halde 31. mars.

Bundesliga-leiinga vedtek formelt om kamppausen skal forlengast.

Vil unngå milliardtap

Tyske fotballstyresmakter håper å kunne fullføre inneverande sesong for å unngå milliardtap og økonomisk kollaps. Kampar for tomme tribunar er eit verkemiddel som blir vurdert.

Fleire klubbar har allereie blitt samde med spelarar og leiarar om ein lønnsreduksjon under koronakrisa. Erling Braut Haalands Borussia Dortmund er blant dei.

750 millionar euro, tilsvarande over ni milliardar norske kroner, står på spel i potensielt tapte inntekter frå TV-avtalar og sponsorar.

Dyster spådom

Førre veke kom samtidig den tyske viruseksperten Jonas Schmidt-Chanasit med nedslåande spådom for tysk fotball. Han trur ikkje kampaktiviteten vil komme i gang igjen før i 2021.

Schmidt-Chanasit, som er tilsett ved Bernhard Nocht-instituttet for tropisk medisin i Hamburg, grunngav det mellom anna med at fotballen ikkje vil stå fremst i køen når restriksjonane skal opphevast.

Viruseksperten lanserte tankane sine i eit intervju med Norddeutscher Rundfunk.

(©NPK)