Tokyo-OL utsett eitt år – IOC bøygde av for presset

Startskotet for sommarleikane i den japanske hovudstaden skulle gå fredag 24. juli. No har Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) etter samtalar med japanske styresmakter og den lokale arrangøren bestemt at sommarleikane blir utsette.

Japans statsminister Shinzo Abe bad om utsetjing i eit telefonmøte med IOC-president Thomas Bach, og nokre timar seinare godkjende styret det.

– Komplette leikar vil bli haldne i 2021 som eit minnesmerke over sigeren til menneska over viruset, sa Abe.

Avgjerda kom etter sterkt press frå fleire hald om at arrangementet ikkje kan gå som planlagt. Fleire nasjonar, blant dei Noreg, har gjort det klart at det uansett ikkje ville vere aktuelt å sende utøvarar til leikane dersom dei vart haldne i sommar.

Ei rekke OL-kvalifiseringar har òg vorte utsett eller avlyst den siste tida som eit ledd i kampen for å få kontroll over koronaviruset, og reiserestriksjonar og karantenetiltak har i tillegg gitt ein lang periode med amputerte førebuingar for mange utøvarar.

Både utøvarar og idrettsleiarar har peika på at det siste ville gi urettferdig konkurransevilkår under sommarleikane.

Dopingbekymring

Antidopingbyrå verda over har òg måtta trappe ned testverksemda si som følgje av viruspandemien. Det har vore framført som ytterlegare eit argument for å ta grep med omsyn til OL-gjennomføringa.

Med til historia høyrer òg at dei japanske førebuingane frå OL-arrangørane har vorte ramma av viruskrisa. Den tradisjonelle fakkelstafetten skulle erstattast av ein serie «fakkelbesøk» utan publikum, fakkelberarar eller fakkel.

Norges idrettsforbund er blant dei som har vore tydelege på at viruspandemien må vere ferdig for at det skal vere forsvarleg å avvikle eit OL.

Lang tid

IOC kommuniserte på si side innleiingsvis under viruskrisa at det var for tidleg å diskutere ei eventuell avlysing eller utsetjing av leikane. Organisasjonen tviheldt lenge på det standpunktet, trass stadig sterkare kritikk. Sist søndag innrømte likevel Thomas Bach at ei utsetjing kunne bli nødvendig.

Statsminister Abe kommuniserte same bodskapen dagen etter, og tysdag bad han om utsetjing i telefonmøtet sitt med Bach.

No er altså avgjerda teke.

Det er venta at utsetjinga vil få store økonomiske konsekvensar for både dei japanske arrangørane og IOC. I Tokyo finst det mellom anna konkrete planar og avtalar for etterbruk av både OL-anlegg og landsbyane som er sett opp for å huse medium og utøvarar. Desse må no etter alle solemerke blir gjorde om.

Nyheitsbyrået DPA har anslått at ei utsetjing vil koste Japan nærare 70 milliardar kroner.

