Skjebnedag for OL: Abe og Bach i telefonmøte

Møtet mellom Abe og Bach skal finne stad klokka 12.00 norsk tid, ifølgje den japanske regjeringa.

Abe sa måndag for første gong at leikane ikkje kan haldast slik situasjonen er i dag.

– Om eg blir spurd om OL kan haldast i denne augneblink, må eg seie at verda ikkje er i ein situasjon som gjer det mogleg, sa han i nasjonalforsamlinga.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysing av leikane ikkje er eit alternativ, og mykje tyder på at telefonkonferansen på tysdag vil handle om alternativ ved ei utsetjing av leikane.

Søndag sa Bach at ei avgjerd om leikane kan avviklast som planlagt, vil bli teken i løpet av fire veker.

Sidan har ei rekke nasjonale OL-komitear teke til orde for utsetjing av leikane, og fleire har sagt at dei ikkje vil sende utøvarar til Tokyo i sommar. Måndag tilrådde idrettspresident Berit Kjøll at Noreg ikkje deltek dersom leikane blir avvikla i sommar.

USA vil utsetje

Måndag slutta USAs OL-komité seg til dei mange som etter kvart har bede om at OL og Paralympics i Tokyo blir utsett.

– Det er meir klart enn nokon gong at vegen mot utsetjing er den mest lovande, og vi oppmodar IOC til å ta dei nødvendige stega for å sikre at leikane kan gjennomførast under trygge og rettferdige forhold for alle deltakarar, sa USOPC-president Susanne Lyons og -direktør Sarah Hirshland.

USAs OL-komité har gjennomført ei undersøking blant utøvarane og fann at 68 prosent av dei 1780 som svarte meinte at OL ikkje kan gjennomførast med rettferdige konkurransar i sommar, som følgje av dei svært vanskelege treningsforholda mange utøvarar har som følgje av koronaviruspandemien.

Nær 65 prosent svarte at deira eiga trening er påverka, og 25 prosent melde at dei ikkje kan trene i det heile, sidan basseng og treningssenter er stengde.

Nytt steg mot utsetjing

Det japanske nyheitsbyrået Kyodo melder med tilvising til ei ikkje namngitt, men sentral plassert kjelde, at Abe vil snakke med Bach om ei mogleg utsetjing av leikane i inntil eitt år.

Ei endeleg avgjerd om utsetjing må fattast i fellesskap av IOC, byen Tokyo og Japans OL-komité. Det er dei som signerte kontrakten om leikane i 2013. Ifølgje Kyodo skal òg leiar i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto delta i samtalane.

Måndag sa Dick Pound, som har lengst fartstid av alle IOC-medlemmer, at det allereie er klart at OL blir utsett, men at detaljane skal spikrast gjennom vekene som kjem.

OL skal etter planen avviklast i tida 24. juli til 9. august, Paralympics i tida 25. august til 8. september.

