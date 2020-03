Opnar for å diskutere svømme-VM etter mogleg OL-kollisjon

sport

Leiinga i Det internasjonale svømmeforbundet stadfesta tysdag at det i tida som kjem skal haldast samtalar med arrangørane av svømme-VM neste år for å unngå at arrangementet kolliderer med Tokyo-OL.

Tysdag vedtok Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og OL-arrangørane i den japanske hovudstaden i fellesskap at sommarleikane må utsetjast som følgje av det verdsomspennande virusutbrotet.

Nye datoar for arrangementet er ikkje vedteke, mykje på grunn av at det må ryddast plass i ein allereie tettpakka internasjonal idrettskalender.

Ei moglegheit skal vere å flytte OL nøyaktig eitt år, noko som i så fall vil bety at leikane kan komme til å starte 23. juli 2021. Det betyr noko nær full kollisjon med VM i symjing.

Verdsmeisterskapen, som skal haldast i japanske Fukuoka, er terminfesta til perioden 16. juli til 1. august.

I ei fråsegn på nettsidene sine opplyser Det internasjonale svømmeforbundet at ein no skal halde samtalar med arrangørane i Fukuoka og samtidig prøve å vere fleksible med omsyn til datoar.

Også IOC vil bli innlemma i samtalane.

Forbundet opplyser vidare at omsynet til utøvaranes «muligheter til å konkurrere på høyeste nivå» vil bli vektlagt.

(©NPK)