Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og japanske styresmakter vedtok i fellesskap utsetjinga tysdag.

– Dette er ei klok avgjerd. Det er prisverdig at japanske styresmakter og IOC på bakgrunn av dagens situasjon og informasjon frå Verdshelseorganisasjonen har vedteke å utsetje leikane, seier idrettspresident Berit Kjøll.

– Det viser at helse og sikkerheit er det aller viktigaste. Eg har samtidig stor sympati og forståing for den krevjande situasjonen som den japanske arrangøren og nasjonen no har komme i, legg ho til.

Skal sjå på konsekvensar

Norges idrettsforbund og Olympiatoppen varslar vidare det i tida som kjem er viktig å gå i tett dialog med dei sommarolympiske særforbunda og utøvarkomiteen for å skaffe oversikt over kva konsekvensar OL-utsetjinga får for utøvarar og resten idrettsrørsla.

Idrettspresidenten er òg glad for at sommarleikane i Japan ikkje enda i avlysing.

– Ei utsetjing av OL og Paralympics i Tokyo er uansett langt betre enn ei avlysing, og gir utøvarane våre ei ny moglegheit til å innfri draumane sine om medaljar når tida er moden for dette, seier Kjøll.

Sende brev

Allereie fredag førre veke sende Norges idrettsforbund brev til IOC med ei sterk oppfordring om at Tokyo-OL ikkje kunne gjennomførast med mindre viruspandemien hadde komme under kontroll.

Måndag rådde så idrettspresidenten styret sitt om å la vere å sende norske utøvarar til Tokyo dersom avgjerda likevel vart at OL skulle gjennomførast som planlagt.

No er det altså bestemt at sommarleikane i Japan blir utsette til neste år. Nøyaktige datoar for gigantarrangementet i 2021 er venta på eit seinare tidspunkt.

(©NPK)