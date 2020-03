sport

– Eg foreslo utsetjing i eitt år, og IOC-presidenten sa seg 100 prosent samd, sa Abe etter telefonmøtet på tysdag med Bach.

IOC-styret gav tilslutninga si, og OL-komiteen melde på nettstaden sin at leikane blir utsette til neste år og skal avviklast seinast sommaren 2021.

– Dette vil gjere det mogleg for utøvarane å konkurrere under optimale forhold og vil gjere leikane trygge òg for publikum, sa Abe.

– Komplette leikar vil bli haldne i 2021 som eit minnesmerke for sigeren til menneska over viruset.

Utsetjinga gjeld òg Paralympics, som skulle avviklast i august og september.

Elden blir

Også leiar i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto deltok i telefonmøtet. Det gjorde òg fleire andre IOC-representantar, mellom dei John Coates som leiar koordineringskomiteen.

Etterpå vedtok IOC-styret formelt å utsetje leikane.

Det er vedteke at OL-elden skal bli verande i Japan fram til leikane, og at både OL og Paralympics framleis skal knytast til årstalet 2020 sjølv om dei blir arrangerte eitt år seinare.

– Leikane kan vere fyrtårnet til eit håp i desse vanskelege tidene, og OL-elden kan bli eit lys i enden av tunnelen verda er inne i. Derfor blir elden i Japan, står det i meldinga på olympic.org.

Ikkje mogleg

Ifølgje IOC-fråsegna var det eit konstruktivt møte der Japan fekk ros for førebuingane til leikane og for framstega sine i kampen mot viruset, men at ein i lys av virusspreiinga i resten av verda vart samde om at utsetjing var det rette.

Abe sa måndag for første gong at leikane ikkje kan haldast slik situasjonen er i dag.

– Om eg blir spurd om OL kan haldast i denne augneblinken, må eg seie at verda ikkje er i ein situasjon som gjer det mogleg, sa han i nasjonalforsamlinga.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysing av leikane ikkje er eit alternativ, men etter lenge å ha tvihalde på at det var for tidleg å diskutere ei mogleg utsetjing av leikane sa Bach søndag at ein no vurderte situasjonen og at ei avgjerd ville bli teke innan fire veker.

Sterke krav

Sidan har ei rekke nasjonale OL-komitear teke sterkt til orde for utsetjing av leikane, og fleire har sagt at dei ikkje vil sende utøvarar til Tokyo i sommar. Måndag rådde idrettspresident Berit Kjøll til at Noreg ikkje deltek dersom leikane blir avvikla i sommar.

Måndag slutta USAs OL-komité seg til dei mange som etter kvart har bede om at leikane blir utsette, og ikkje mange timar seinare kom avgjerda.

OL skulle innleiast 24. juli, men utøvarar, tilskodarar og TV-sjåarar må vente eitt år ekstra. Det er første gongen olympiske leikar blir utsette. Leikane har vorte avlyste fleire gonger, men berre i samband med verdskrigar.

