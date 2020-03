Suksesstrenar hyllar Nilssons val

sport

Det seier Pichler i eit intervju med avisa Expressen. Tyskaren trena dei svenske skiskyttarane til OL-suksess i 2018 og har lang fartstid i skisporten.

– Eg vart overraska over avgjerda hennar, men eg er glad på vegner av skiskytinga og for hennar del. For Stina er dette ei bra avgjerd på fleire måtar, seier Pichler og held fram:

– Ho er veldig rask, har høg kapasitet og er ein dyktig sprintar. Skiskyting burde passe henne bra.

Pichler meiner Nilsson treng to år på å bli skikkeleg god i den nye idretten sin. Samtidig meiner han at skiftet kan bli svært lukrativt for svensken.

– Sporten er veldig stor. Det er meir pengar og meir ry (enn i langrenn). Skiskyting er klart størst av vintersportane i Tyskland, Russland og Sentral-Europa. Ho kan tene veldig mykje pengar, seier han.

(©NPK)