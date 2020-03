Liverpools korona-grep: Tips om pusteøvingar, gløym PL-situasjonen og unngå brakkesjuke

sport

Det er psykologen til klubben Lee Richardson som har laga presentasjonen. Avisa Daily Mail fekk tilgang til dokumentet.

Klubben ønsker at spelarane ikkje skal grave seg ned mentalt, gruble over om ligagullet går tapt på grunn av korona-situasjonen og la virus-fokuset ta eit for hardt grep om kvardagen deira.

– Avgjerda rundt Premier League-avslutninga eller kva veg viruset tek, er utanfor vår kontroll. Ved å akseptere det vi ikkje kan kontrollere, gir vi oss sjølv best føresetnad til å takle den psykiske utfordringa og behalde perspektivet, skriv Richardson.

Som tannpuss

– Helse og sikkerheit er det viktigaste for oss alle og mykje meir viktig (enn Premier League-situasjonen).

Richardson gir òg tips om pusteteknikkar for å lette på eventuelle stressymptom. – Akkurat slik som god tannbørsting gir god tannhelse, så kan pustetrening bidra til god mental helse, seier Richardson.

På lista hans er òg råd om korleis ein skal unngå å kjede seg og få brakkesjuke.

Vente lenge?

Han peikar òg på korleis ein held stemninga god blant familiemedlemmene som kanskje må vere uvant mykje saman for tida.

Liverpool leier Premier League med 25 poeng og kan ta den første ligatittelen sin på 30 år. Koronavirus-pandemien har stoppa spel i den engelske eliteserien. Han startar tidlegast opp i slutten av april, men fleire trur det vil dra ut lengre.

Skulle virusutbrotet skyte ny fare, fryktar Liverpool-fansen at sesongen ikkje blir ferdigspelt og at ingen får seriemeisterskapen.

(©NPK)