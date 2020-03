Idrettspresidenten vil ikkje sende utøvarar til Tokyo-OL dersom leikane blir arrangerte i sommar

sport

Det er klart etter eit møte mellom idrettspresident Berit Kjøll og kulturminister Abid Raja (V) måndag.

Dermed vil Kjøll følgje dømet frå Canada. Søndag opplyste OL-komiteen i Canada at det ikkje blir aktuelt å sende utøvarar til Japan i sommar uavhengig av kva Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) måtte vedta rundt gjennomføringa av leikane.

Allereie fredag sende Norges idrettsforbund eit brev til IOC med ei sterk oppmoding om at Tokyo-OL ikkje kan gjennomførast med mindre viruspandemien har kome under kontroll.

I det same brevet varsla idrettspresident Berit Kjøll at Noreg, uavhengig av avgjerd frå IOC, vil gjere eigne vurderingar av om det er forsvarleg å sende utøvarar til OL.

Kulturminister Abid Raja skreiv i eit innlegg på Facebook laurdag at han har vanskar med å sjå at OL skal kunne gå som planlagt. Det synet deler han tilsynelatande med stadig fleire i idrettsmiljøet.

I Den internasjonale olympiske komiteen har haldninga heile tida vore at det er for tidleg å snakke om ei mogleg utsetjing av sommarleikane. Søndag sa likevel president Thomas Bach for første gong at det kan bli nødvendig å flytte arrangementet som følgje av viruskrisa.

Japans statsminister Shinzo Abe følgde i etterkant opp med å opne for det same.

(©NPK)