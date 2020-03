sport

Den gamle storhopparen med VM-gull frå 1987 tok over eit austerriksk lag som låg nede for teljing, etter Heinz Kuttin i 2018.

Han har etter kvart fått sving på herrehopparane i landet. Denne sesongen gjekk Stefan Kraft til topps i verdscupen samanlagt. Kraft vann òg skiflygingscupen.

Det er avisa Kronen Zeitung som skriv at det er familiære årsaker som er grunnen til at Felder gir seg etter berre snaue to år i jobben.

