Friidrettstopp gjer heilomvending – vil ha OL-utsetjing

sport

Forslaget om utsetjing kjem fram i eit brev Coe sende til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) søndag. Nettstaden Insidethegames har fått tilgang til ein kopi.

Dermed har den mektige friidrettssjefen skifta betydeleg kurs på få dagar. Så seint som førre veke var han svært tydeleg på at det var for tidleg å snakke om ei OL-utsetjing.

I brevet på søndag skriv Coe at det «verken er gjennomførbart eller ønskeleg» å avvikle OL som planlagt i juli og august. OL-elden skal etter planen tennast i Tokyo 24. juli.

«Eg skriv til deg for å be om at OL blir flytta», lyder det vidare frå Coe i brevet.

Usikre utøvarar

Det internasjonale friidrettsforbundet er ein betydeleg aktør i OL-samanheng, og det er all grunn til å tru at oppfordringa til Coe blir vektlagt. Coe opplyser i tillegg at førespurnaden hans kjem i kjølvatnet av ein diskusjon der fleire områdesjefar i internasjonal friidrett har vore involverte.

I brevet som er stila til IOC-president Thomas Bach, påpeikar Coe at mange utøvarar kjenner på uvisse som følgje av viruspandemien og påverknaden den har på moglegheita til å gjere skikkelege OL-førebuingar.

Ved å utsetje sommarleikane vil ein gjere slutt på den uroa, meiner Coe. Friidrettstoppen peikar òg på det faktumet at mange får OL-oppkøyringa si delvis øydelagt, og at det gir frykt for ulike konkurransevilkår i Tokyo.

Utøvarar som skal ta igjen det tapte i forkant av sommarleikane, vil òg vere meir utsett for skadar.

Rask avgjerd

«Ingen ønsker å sjå OL bli utsett, men som eg har sagt offentleg, kan vi ikkje arrangerer leikane uansett pris, og definitivt ikkje på kostnad av sikkerheita til utøvarane», skriv Coe.

Han ber òg om at ei endeleg avgjerd blir teken «svært raskt».

Søndag opna IOC-president Bach for første gong for å utsetje sommarleikane i Japan, og han opplyste at ei avgjerd blir teken dei neste fire vekene.

Samtidig er det klart at det ikkje er aktuelt å avlyse leikane.

Noregs idrettspresident Berit Kjøll sende fredag brev til IOC-president Bach med klar beskjed om at viruskrisa må vere avblåsen før ein kan halde eit eventuelt OL.

Måndag opplyste OL-komiteen i Canada at det uansett ikkje er aktuelt å sende utøvarar til Japan i sommar. I Australia har utøvarane fått beskjed om å førebu seg på eit utsett OL i 2021.

(©NPK)