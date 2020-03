Engelsk ligaforeining tviler på sesongstart i august

sport

Ifølgje EFL, som styrer nivå to til fire i engelsk fotball, vil ikkje neste sesong kunne starte i byrjinga av august som vanleg.

– Planen om at årets sesong skal vere over i juni og at neste sesong skal starte i august er ønsketenking, seier president Rick Parry i eit intervju med BBC.

Dei engelske seriane har teke ein pause på grunn av spreiinga av koronaviruset. Håpet er at fotballen på Dei britiske øyane skal kunne starte opp igjen i slutten av april og halde fram ut juni. Viss så skjer, vil ikkje neste sesong bli særleg ramma.

Men ifølgje mellom anna avisa The Telegraph vil ikkje seriane kunne starte før 1. juni. Det er eit scenario Parry har meir tru på. Det vil truleg føre til at oppstart for neste sesong må skyvast i tid.

– Eg trur vil får sjå etterverknader av dette i 18 månader framover, seier han.

Etter planen skal sesongen 2020/21 bli innleidd 8. august, men ifølgje Parry er det umogleg å seie sikkert når neste sesong kan sparkast i gang.

– Vi må vere veldig fleksible, seier han.

(©NPK)