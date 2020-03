Tyske fotballstjerner startar innsamlingsaksjon, gir millionsum

sport

Dei tyske fotballstjernene melde fredag på Instagram at dei har starta innsamlingsaksjonen «We Kick Corona» for å bidra med pengar til arbeidet rundt virussituasjonen.

Goretzka og Kimmich, som også har oppretta ei eiga nettside i høve saka, har sjølv bidrege med éin million euro. Det svarer til i overkant av 12 millionar norske kroner.

Pengane som kjem inn gjennom innsamlingsaksjonen, skal nyttast til velgjerande, sosiale eller medisinske tenester som treng direkte hjelp på grunn av viruspandemien.

– Korona slår vi berre som eit lag, seier Kimmich i ein video publisert i sosiale medium.

Den tyske landslagsduoen påpeikar vidare at dei sjølv lever eit privilegert liv som profesjonelle fotballspelarar. Derfor føler dei no eit ekstra ansvar for å bidra til fellesskapen.

– Vi er ikkje berre profesjonelle fotballspelarar i Bayern München og på det tyske landslaget, men også ein del av samfunnet som blir utfordra i større grad enn nokon gong til å halde saman og ta ansvar, seier Goretzka og Kimmich på nettsida.

Samfunnsinstitusjonar kan søkje om hjelp frå midlane fotballspelarane no samlar inn. Kimmich og Goretzka oppmodar kollegaer til å bidra og gi pengar.

– Vi er alle klare over at engasjementet vårt berre kan gi eit lite bidrag, seier Bayern-spelarane.

Tidlegare denne veka vart det kjent at spelarane på det tyske fotballandslaget bidreg med 25 millionar kroner i arbeidet for å stoppe spreiinga av koronaviruset. Kimmich og Goretzka var òg ein del av det initiativet.

Tysk fotball er til liks med fotballen i resten av Europa sett på pause som følgje av viruskrisa.

(©NPK)