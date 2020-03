La Liga-presidenten ønsker sesongavslutning med kampar annankvar dag

sport

La Liga-president Tebas er overtydd om at ligaen skal kunne spelast igjen, og vil ha hyppige kampar for å sikre at den blir ferdigspelt før 30. juni, som er fristen.

Det skal den spanske ligapresidenten ha sagt i eit møte med klubbane frå dei to øvste divisjonane i Spania torsdag, ifølgje den spanske avisa Cope.

I same møte skal Tebas òg ha fremma ønsket om at klubbane skal spele kampar annankvar dag, gitt at La Liga blir igjen sett i gang frå 14. mai.

La Liga vart torsdag 12. mars utsett i minst to veker, etter at ein spelar på basketlaget til Real Madrid fekk påvist koronaviruset og fotballaga til hovudstadsslaget vart sette i karantene.

Spania er eitt av landa som har vorte hardast ramma av koronapandemien. Fredag opplyste det spanske helsedepartementet at over 1.000 menneske i landet har døydd som følgje av viruset.

