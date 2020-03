Kaggestad med skarp kritikk av treningstilbodet til Olympiatoppen

sport

Det er i eit intervju med Aftenposten at Kaggestad rettar skarp kritikk mot Olympiatoppens avgjerd om å opne dørene for 25 av dei største medaljehåpa i Tokyo-OL og dei paralympiske leikane i den japanske hovudstaden.

Andre treningsfasilitetar må halde stengt under viruskrisa, men Olympiatoppen har fått dispensasjon frå Oslo kommune.

– For meg er dette er brot på dei reglane som gjeld for stengde treningsinstitutt. Og særleg bryt det med lojaliteten mot dei avgjerdene vi generelt no har i samfunnet. Det er eit dårleg signal frå toppidretten, seier Kaggestad til avisa.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har enno ikkje teke noka avgjerd om sommarleikane i juli og august blir flytta eller ikkje. Derfor har toppidrettssjef Tore Øvrebø gitt norske medaljehåp denne moglegheita til å trene òg no.

– Vi er i aller høgaste grad i ein unntakstilstand. Eg trur ikkje alle er klar over risikoen ein tek. Det er berre å sjå til Italia og dei høge dødstala der, og no er dei same forholda i ferd med å utvikle seg i Spania og Frankrike. Der er det beintøft, seier Kaggestad.

Olympiatoppens Marit Breivik meir enn antydar overfor NTB at ein har vore førebudd på kritikk.

– Alle utøvarane har ikkje moglegheit til å organisere seg heime med tanke på jobben sin. Når vi bruker ressursane i fellesskapen til å støtte enkeltpersonar innanfor det som er smittevern, så tenkjer eg at det er lovleg å vere usamd i det. Men vi har valt dette i denne situasjonen, seier Breivik.

Ho opplyser at ikkje spesielt mange utøvarar har nytta lokala på Olympiatoppen denne veka.

– Det tek seg nok opp neste veke. Det har vore relativt få her denne veka, seier Breivik til NTB.

(©NPK)