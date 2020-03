Tokyo-arrangørane fekk OL-elden bak lukka dører

sport

Ingen tilskodarar var til stades då den greske turnmeisteren Lefteris Petrounias sprang ein runde med elden og stavhopparen Katerina Stefanidi tente fakkelen på arenaen der dei første moderne olympiske leikar vart haldne torsdag.

Den japanske symjaren Naoko Imoto, som deltok under Atlanta-OL i 1996, representerte Tokyo i seremonien og fekk OL-elden på vegner av arrangørane i den japanske hovudstaden.

Det skal ifølgje rapportane ha vore ei nødløysing å gi oppgåva til Imoto. Svømmeprofilen bur i Hellas, og trong dermed ikkje ta den lange turen frå heimlandet.

Den greske presidenten Katerina Sakellaropoulou sa i ei fråsegn i samband med overleveringa at «semje, velvilje, brorskap … er det einaste våpenet mot viruset».

– Dessverre har virusutbrotet tvinga oss til å ta tøffe val og endre den opphavlege planane. Vi er svært lei oss for at de ikkje kunne reise til Hellas og vere saman med oss her, sa leiaren i den greske OL-komiteen, Spyros Kapralos, til Tokyo-arrangørane under seremonien på torsdag.

Då OL-elden vart tent i Olympia førre veke gjekk det òg føre seg det utan tilskodarar. Styresmaktene vedtok også å avlyse den greske delen av fakkelstafetten.

Den internasjonale olympiske komiteen har vore tydeleg på at det inntil vidare ikkje er aktuelt å utsetje eller avlyse sommarleikane i Tokyo.

