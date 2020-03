Tokyo-OL kan ese kraftig ut etter koronakaoset, leitar etter fleire senger

sport

Dermed kan det bli langt fleire utøvarar til start i OL enn først anteke. 57 prosent av plassane er allereie delte ut.

Bakgrunnen er at fleire kvalifiseringskonkurransar er avlyste eller utsette på grunn av koronaviruset.

Det er sannsynleg at det ikkje blir tid til å gjennomføre mange av kvalifiseringane i tide før utøvarane reiser til OL. Dermed ser Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) det som mogleg å gi utøvarar «som var nær krava» ei moglegheit.

Det kom fram under ein telefonkonferanse tysdag.

Fri veg?

IOC opnar òg for at verdsrangeringar og resultat frå tidlegare VM og OL kan spele inn når OL-plassar skal delast ut. I så fall ligg Noregs to handballag godt an.

Dei har begge fått utsett kvalifiseringsturneringane sine. For jentene skulle turneringa opphavleg ha starta fredag.

Både IOC og den lokale Tokyo-arrangøren er fast bestemde på å gjennomføre leikane. Det har ført til skarp kritikk frå fleire hald.

– Vi kjem til å ta vare på sikkerheita til utøvarar, leiarar og andre involverte i OL, sa IOC-president Thomas Bach denne veka ifølgje AP

EM i fotball for menn er allereie utsetje til neste år.

Det blir venta ei endeleg avgjerd om OL i midten av mai. Då er det berre vel to månader til første øving etter programmet skal starte.

Avisa Daily Mail melder at det for tida er set i gang ein jobb for å finne endå fleire sengeplassar for utøvarar og leiarar i OL-byen.

(©NPK)