Slik blir handballsesongen avgjort: Ei rekke uvanlege grep av forbundet

sport

Som følgje av virusutbrotet vart all handballaktivitet avlyst 12. mars. Sidan då har det vore jobba med å finne ei best mogleg løysing på korleis sesongen skal avsluttast.

Forbundet opplyser at arbeidet har vore utfordrande, og at fleire løysingar er vurderte, mellom anna med omsyn til opp- og nedrykk frå dei ulike divisjonane.

– Endelege tabellar blir gjorde opp etter prinsippet om talet på poeng delt på talet på kampar. Dette blir gjort som ein konsekvens av fleire tilfelle der det er ulikt tal på spelte kampar innanfor kvar enkelt serie, kjem fram det av ei pressemelding.

Sandefjord og Rælingen opp?

I seriar der opp- og nedrykk er avklarte, blir dette gjennomført. Vidare er det vedteke at lag som hamnar på kvalifiseringsplass for opprykk, blir gitt tilbod om direkte opprykk. Dette omfattar laga som blir nummer tre i førstedivisjon og avdelingsvinnarane i 2. divisjon.

Det betyr konkret at Sandefjord, som enda på tredjeplass i førstedivisjon for menn, får tilbod om plass i eliteserien neste sesong.

– Vi var førebudde på direkte opprykk eller ikkje. Vi var ikkje førebudde på at vi kunne velje, så før eg seier noko meir må eg ta ein runde med klubben, seier dagleg leiar i Sandefjord, Kjell Gunnar Dahle, til Sandefjords Blad.

Dermed blir eliteserien for menn på 13 lag i 2020/21-sesongen. Det same blir tilfelle i eliteserien for kvinner. Rælingen enda på fjerdeplass i førstedivisjon, men har betre poengsnitt enn tredjeplasserte Volda som følgje av éin kamp mindre spelt. Dermed går tilbodet om opprykk til Rælingen.

– Vi kjem sjølvsagt til å takke ja. Det er dette som har vore målet heile sesongen, seier dagleg leiar Hanne Nilsen Morlandstø til NTB.

Håndballforbundet opplyser på generelt grunnlag at dersom lag trekker seg eller avslår ein tilboden plass, vil ledige plassar ikkje bli fylte opp med mindre det blir færre enn tolv lag i den aktuelle serien.

Greier ut reservasjonsmoglegheiter

Slik ser resten av avgjerdene frå Håndballforbundet ut:

* Lag som etter utrekning hamnar på nedrykksplass, men som ville hatt moglegheit for å behalde plassen dersom sesongen vart ferdigspelt, får tilbod om å bli verande i same divisjon.

* NHF vil i den næraste tida kontakte alle klubbar som er i ein av dei tre tidlegare kategoriane. Etter avklaring med dei involverte klubbane, vil endeleg avdelingsoppsett for REMA 1000-ligaen, førstedivisjon og 2. divisjon for kommande sesong bli publisert på handball.no.

* NHF greier ut behovet for å utvide reservasjonsmoglegheiter og fristar og vil komme tilbake til dette.

* Plassar i europacupen som skulle delast ut etter sluttspelet, vil no fordelast på bakgrunn av plasseringar i seriespelet.

(©NPK)