Premier League-oppstart tidlegast 30. april, sesongen kan vare til langt ut i juni

Det vart gjennomført med ein telefonkonferanse torsdag. Hovudmålet er å fullføre sesongen. Han står per no på vent til 30. april, melder BBC.

Det er berre to veker før sesongen opphavleg skulle ta slutt. Dermed er det mykje som må takast igjen.

Premier League søkjer å sleppe unna kjempebeløp i tap med tanke på TV-rettspengar. Desse avtalane er baserte på heile sesongar og gjer at milliardane renn inn til PL-organisasjonen og vidare ut til klubbane.

Skulle koronavirus-situasjonen ikkje snu til det betre, er det høgaktuelt å spele kampar for tomme tribunar. Intensjonen til ligaen er å få fullført alle kampar.

Etter at EM-sluttspelet vart utsett til neste år, vil det vere mogleg å spele seriekampar til godt utpå sommaren òg i England.

Det står att ni serierundar i den engelske eliteserien. Liverpool leier suverent. Klubben kan ta den første ligameisterskapen sin på 30 år.

Pausen i kampar fram til 30. april gjeld for stort sett all toppfotball for menn og kvinner på dei britiske øyane.

