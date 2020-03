NFF ønskjer ikkje utsett kvinne-EM, ber om to sluttspel i 2021

sport

Tidlegare denne veka vart det vedteke å flytte fotball-EM for herrane til 2021 på grunn av situasjonen rundt koronaviruset. Samtidig vart det antyda at EM-sluttspelet for kvinnene, som etter planen skal spelast i 2021, også kan bli utsett.

Det siste ber Norges Fotballforbund innstendig om at ikkje skjer. Fotballpresident Terje Svendsen har sendt ein offisiell førespurnad til Uefa-president Aleksander Ceferin om saka.

– Uefa har mange krevjande vurderingar å gjere. Likevel meiner eg det er utruleg viktig at begge EM-sluttspela går neste år. For NFF er det sjølvsagt at kvinnefotballen er like viktig som herrefotballen. Tenk kva signaleffekt det vil gi om vi får til begge delar. To EM-sluttspel i 2021 vil sende eit kraftfullt signal til alle jenter som speler fotball, seier Svendsen i ei pressemelding.

Utviklinga må vektleggjast

Uefa har sett ned ei arbeidsgruppe for å sjå om det er mogleg å få til eit EM-sluttspel både for menn og kvinner i 2021.

– Vi treng meir enn nokosinne å ha noko å sjå fram til, noko som samlar oss. Jo før, jo betre. EM-sluttspel både for menn og kvinner har nettopp denne krafta, seier Svendsen vidare.

Uefa har vedteke at EM for herrar skal avviklast i perioden 11. juni til 11. juli neste år. Kvinne-EM skal i utgangspunktet arrangerast frå 7. juli til 1. august i England. Dermed ligg det an til kollisjon.

Frå norsk side håpar ein at Uefa finn ei løysing som tillèt at begge sluttspela blir spelte neste sommar. Fotballpresident argumenterer òg med veksten i kvinnefotballen dei siste åra.

– Denne utviklinga blir etter mitt syn klart best teken vare på og styrkt gjennom å la meisterskapen bli arrangert som planlagt neste år. Det meiner eg òg må vere eit moment som blir vektlagt sterkt av arbeidsgruppa, seier han.

Kapteinen vil ha EM-dobbel

Landslagskaptein Maren Mjelde er naturleg nok på linja til forbundet i saka.

– Vi har full forståing for at Uefa og fotballen er i vanskeleg situasjon no, til liks med resten av samfunnet. Samtidig håpar vi at det kjem ei løysing der begge meisterskapane kan arrangerast neste år, seier ho – og legg til:

– Meisterskap er det største og viktigaste vi jobbar mot, og vi håpar det er mogleg å avvikle EM for herrane utan at det får for store konsekvensar for den planlagde meisterskapen vårt.

