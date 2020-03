Coe om OL-diskusjonen: – Alt kan skje

sport

Den britiske løparlegenda er president i Det internasjonale friidrettsforbundet. Han ser det ikkje som uaktuelt at OL blir innleidd som planlagt 24. juli trass i viruspandemien.

Ei rekke OL-kvalifiseringar er rett nok utsette den siste tida, noko som allereie skaper mykje hovudbry for Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Likevel har president Thomas Bach stått fast på at det er for tidleg å avlyse leikane.

Den linja følgjer òg Sebastian Coe.

– La oss ikkje ta ei forhasta avgjerd når det framleis står att fire månader. Må vi gjere noko med den datoen, må vi det. Det er fullt mogleg. Alt er mogleg, seier friidrettstoppen til BBC-programmet Today Programme.

Coe var sjølv sjef for arrangørkomiteen då London arrangerte sommar-OL i 2012.

– Situasjonen endrar seg frå time til time, men dette (OL) er ikkje noko som må takast stilling til i dette augneblink. Vi prøver å handtere situasjonen ut frå den informasjonen vi har, men det finst ikkje så mykje informasjon, seier Coe.

Han understrekar samtidig at det ikkje er nokon i IOC-systemet som nett no meiner at OL skal gjennomførast utan omsyn til kostnaden.

Leiinga i IOC heldt tidlegare denne veka krisemøte i samband med situasjonen rundt Tokyo-leikane.

Konfrontert med moglegheita for å flytte OL til 2021, svarer Coe:

– Det kan synast som ein enkel ting å gjere på overflata, men friidretten har VM i den perioden og EM i fotball er flytta eit år. Idrettskalenderen er komplisert, og det er ikkje lett å flytte noko frå eit år til eit anna.

Han ser samtidig ikkje bort frå nokon av scenarioa som no blir skisserte. Fleire utøvarar har den siste tida teke til orde for at det ikkje vil vere klokt å avvikle OL som planlagt med start i slutten av juli.

(©NPK)