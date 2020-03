Uefa-presidenten: – Den største krisa i fotballen nokosinne

sport

Tysdag vedtok Ceferin og styret hans å utsetje EM-sluttspelet i sommar i eitt år slik at ein får ein sjanse til å spele ferdig klubbturneringane. Nett no ligg fotballen død i dei fleste europeiske land, og ingen veit når han byrjar rulle att. Dei økonomiske konsekvensane blir enorme.

– Det er den største krisa fotballen har møtt i historia si, seier Ceferin til nyheitsbyrået AP.

– Vi veit alle at dette fryktelege viruset som har spreidd seg i heile Europa har gjort fotball og daglegliv umogleg over heile kontinentet. Vi visste at vi måtte stoppe turneringane.

Ceferin seier at ein framleis reknar på kor mykje det vil koste Uefa å utsetje EM frå 2020 til 2021.

– Men det dreier seg om fleire hundre millionar euro.

EM-sluttspelet i fotball gir om lag 2 milliardar euro i inntekter, men pengane vil sitje lenger inne både frå sponsorar og TV-selskap.

– Den økonomiske stoda i Europa og verda kjem til å skade oss. Det handlar ikkje berre om dei direkte tapa knytte til å utsetje EM, men om heile økonomien. I dag er det tid for å stå saman og vise einskap. I morgon må vi byrje å sjå på skadeverknadene, men eg er likevel sikker på at vi vil kome gjennom det og ende opp sterkare enn nokon gong.

Båt i havsnaud

Han er klar over at mange klubbar vil kome i store økonomiske vanskar og be om hjelp.

– Vi er alle i same båt og må hjelpe kvarandre. Vi må sjå nærare på det etter kvart, men ja, nokon klubbar og nokre ligaer kjem til å få store problem, seier han.

– Og gløym heller ikkje dei nasjonale forbunda, for mange av dei får ein stor del av inntektene sine direkte frå Uefa. Det kjem til å bli tøft dei neste månadene eller åra, men vi skal stå saman, og eg har tru på at vi kjem til å greie det.

Ei arbeidsgruppe skal sjå på den økonomiske stoda, medan ei anna ser på løysingar for turneringane som no er avbrotne, mellom dei Meisterligaen og Europaligaen.

– Å utsetje EM var einaste sjanse til å få spelt ferdig klubbturneringane, men vi kan ikkje vere sikre på at det går likevel, seier Ceferin.

Målet er å få alle turneringar ferdigspelte seinast 30. juni. Dagen etter har mange spelarar ny arbeidsgivar sidan mange kontraktar går ut ved månadsskiftet.

Endringar

Ceferin seier at han snakka med Fifa-president Gianni Infantino om den planlagde utsetjinga av EM, og at han kjenner seg sikker på at det planlagde klubb-VM-et ikkje kjem til å bli gjennomført i 2021, slik det opphavleg var meininga.

– Kanskje må vi endre på EM-formatet. Planen, som var logistisk utfordrande sjølv før koronaviruset, var å spele i 12 byar i like mange land. Vi har tenkt å behalde dei same arenaene, men om det viser seg vanskeleg så kan vi gjere det med elleve, ni eller færre arenaer.

Han er sikker på at ein vil flytte to andre turneringar som var fastsette til 2021: EM for kvinner og U21-EM for menn.

– Sluttspelet til kvinnene blir truleg flytta til 2022. Eg synest ikkje EM for mennene skal få kannibalisere kvinnemeisterskapen ved å bli spelt rett før det, seier han.

